Текст к чат-боту

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок284 просмотра

Нужен текст для чат-бота отеля в группе ВК. Всего около 20 текстов. Стандартно: о нас, номера, развлечения возле, часто задаваемые вопросы, инфраструктура.

6 лет назад
guest_15650898662981
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров