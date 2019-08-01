Ищу редактора для проверки 30 статей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт43 заявки450 просмотров

Здравствуйте!

Я ищу редактора для вычитки статей про обзоры бытовой и компьютерной техники.

Редактору необходимо будет вдумчиво читать текст и по ходу исправлять грамматические, пунктуационные, орфографические и стилистические ошибки. 

Каждую статью я буду проверять. Поэтому не откликайтесь, если не уверенны в своих силах.

Цена за 1000 отредактированных символов = 10 рублей.

Оплата возможна на вебмани и Яндекс.Деньги.

6 лет назад
Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров