Ищу редактора для проверки 30 статей

Здравствуйте!

Я ищу редактора для вычитки статей про обзоры бытовой и компьютерной техники.

Редактору необходимо будет вдумчиво читать текст и по ходу исправлять грамматические, пунктуационные, орфографические и стилистические ошибки.

Каждую статью я буду проверять. Поэтому не откликайтесь, если не уверенны в своих силах.

Цена за 1000 отредактированных символов = 10 рублей.

Оплата возможна на вебмани и Яндекс.Деньги.