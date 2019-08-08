Редактура 6 документов каждый по 6000 слов. (для визуальной новеллы)

$52
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт26 заявок283 просмотра

Вашей задачей будет исправить все ошибки грамматические, орфографические и тд. Убрать все повторяющиеся слова или фразы. Украсить текста эпитетами, метафорами и остальными методами. Сначала мы проверим на одном документе, если всё будет хорошо, то закажу сразу все шесть. 

6 лет назад
GrushaAlexandr
Александр 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров