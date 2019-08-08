Перенести данные из 40 таблиц в одну

Необходимо из таблиц поставщиков перенести заказные позиции в таблицу, которая импортирует эти позиции в интернет-магазин.

Имеется около 40 таблиц поставщиков с разными товарами.

В таблицах мы указали позиции, которые хотим заказать.

Эти позиции нужно скопировать в одну таблицу, которую будем загружать в будущий интернет-магазин.

Среди таблиц поставщиков есть небольшие поставщики с 10-30 позициями и есть крупные с 200-500 позициями. Примерно в соотношении 70% на 30%.

В каждой таблице поставщиков свой формат столбцов и предоставления информации. Поэтому необходимо нужную информацию копировать и вставлять уже в единый формат конечной таблицы.

Срок 1-2 дня.

Прикрепляю несколько примеров поставщиков и конечную таблицу