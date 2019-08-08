Перенести данные из 40 таблиц в одну

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Необходимо из таблиц поставщиков перенести заказные позиции в таблицу, которая импортирует эти позиции в интернет-магазин. 

Имеется около 40 таблиц поставщиков с разными товарами. 

В таблицах мы указали позиции, которые хотим заказать. 

Эти позиции нужно скопировать в одну таблицу, которую будем загружать в будущий интернет-магазин. 

Среди таблиц поставщиков есть небольшие поставщики с 10-30 позициями и есть крупные с 200-500 позициями. Примерно в соотношении 70% на 30%. 

В каждой таблице поставщиков свой формат столбцов и предоставления информации. Поэтому необходимо нужную информацию копировать и вставлять уже в единый формат конечной таблицы. 

Срок 1-2 дня. 

Прикрепляю несколько примеров поставщиков и конечную таблицу

6 лет назад
guest_15424630918792
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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