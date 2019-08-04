Сайт представляет собой каталог товаров Задачи - поиск и публикация новых позиций:
Копирайт 10 текстов (услуги)
Нужны тексты для сайта (в основном описание услуг). Статьи однотипные, пишутся по готовому шаблону.
Требования: использовать ключи, уникальность от 80 по текст.ру
Желаемый объем в день - 10 000 збп
Стоимость - 120 руб/1000 збп
Заявки фрилансеров
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