Копирайт 10 текстов (услуги)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт31 заявка750 просмотров

Нужны тексты для сайта (в основном описание услуг). Статьи однотипные, пишутся по готовому шаблону.

Требования: использовать  ключи, уникальность от 80 по текст.ру

Желаемый объем в день - 10 000 збп

Стоимость - 120 руб/1000 збп

6 лет назад
gradinarovaK
30 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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