Написание SEO-статей на сайт детской одежды

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания SEO-статей на сайт.

Тематика: детская одежда.

Размер текста 3000 сбп.

Оплата 40грн/1000сбп. Работа постоянная, статей будет много, с частотой 2-4 текста в неделю.

К каждому тексту дана тема и LSI фразы, которые обязательно нужно использовать.

Детальное ТЗ с темами, фразами и крайним сроком написания статьи буду отправлять на почту в формате гугл-документа в начале каждой недели или раз на месяц, как Вам будет удобнее.

Оплата после написания, только ПриватБанк.