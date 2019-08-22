Написание SEO-статей на сайт детской одежды

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Завершен25 заявок396 просмотров

Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания SEO-статей на сайт. 

Тематика: детская одежда. 

Размер текста 3000 сбп. 

Оплата 40грн/1000сбп. Работа постоянная, статей будет много, с частотой 2-4 текста в неделю.

К каждому тексту дана тема и LSI фразы, которые обязательно нужно использовать.

Детальное ТЗ с темами, фразами и крайним сроком написания статьи буду отправлять на почту в формате гугл-документа в начале каждой недели или раз на месяц, как Вам будет удобнее.

Оплата после написания, только ПриватБанк.

Написание статей
6 лет назад
YaroslavaAn
Ярослава 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$40
10 дней
Escrow
От исполнителя не понадобилось так много работы, как ожидалось изначально. Полученные статьи хорошие
Четко поставленная задача, приятное общение, оплата в срок. Рекомендую!

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tauna_17
54 года
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад

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