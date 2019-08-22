Добрый день! Нужен автор для написания текстов на англ. Стоимость - 100 руб./1000 знаков. Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать. Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу ...
Написание SEO-статей на сайт детской одежды
Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания SEO-статей на сайт.
Тематика: детская одежда.
Размер текста 3000 сбп.
Оплата 40грн/1000сбп. Работа постоянная, статей будет много, с частотой 2-4 текста в неделю.
К каждому тексту дана тема и LSI фразы, которые обязательно нужно использовать.
Детальное ТЗ с темами, фразами и крайним сроком написания статьи буду отправлять на почту в формате гугл-документа в начале каждой недели или раз на месяц, как Вам будет удобнее.
Оплата после написания, только ПриватБанк.
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