Ответ в темы на 10 англоязычных форумах

По готовой базе модерируемых англоязычных форумов ( 10 штук для начала )

нужно ответить в конкретный топик и оставить ссылку на продвигаемый сайт.

Вам нужно обладать хорошими навыками написания ответов так, чтобы модератор не удалил ваш пост.

Если форум не дает возможности поставить ссылку сразу, то нужно отвечать в любые топики до тех пор пока ссылка не пройдет.

Тематика форумов - диеты и похудение