Добрый день! Нужен автор для написания текстов на англ. Стоимость - 100 руб./1000 знаков. Требования небольшие. Уровень Гугл переводчика — сразу минус, можете не писать. Для работы обязательно потребуется скайп, поэтому сразу ...
Ответ в темы на 10 англоязычных форумах
По готовой базе модерируемых англоязычных форумов ( 10 штук для начала )
нужно ответить в конкретный топик и оставить ссылку на продвигаемый сайт.
Вам нужно обладать хорошими навыками написания ответов так, чтобы модератор не удалил ваш пост.
Если форум не дает возможности поставить ссылку сразу, то нужно отвечать в любые топики до тех пор пока ссылка не пройдет.
Тематика форумов - диеты и похудение
Заявки фрилансеров
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