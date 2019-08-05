Ответ в темы на 10 англоязычных форумах

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Закрыт4 заявки273 просмотра

По готовой базе модерируемых англоязычных форумов ( 10 штук для начала )

нужно ответить в конкретный топик и оставить ссылку на продвигаемый сайт.

Вам нужно обладать хорошими навыками написания ответов так, чтобы модератор не удалил ваш пост.

Если форум не дает возможности поставить ссылку сразу, то нужно отвечать в любые топики до тех пор пока ссылка не пройдет.

Тематика форумов - диеты и похудение

6 лет назад
nwaker
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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