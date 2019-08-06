Нужен копирайтер

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Завершен9 заявок209 просмотров

Нужен копирайтер на единоразовый проект. Тема: стоматология. Просьба указать цену за 1000зн. Подобности в личку.

6 лет назад
NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
$400
7 дней
все гуд. первый текст написала быстро и на 5+, работаем дальше )
Приятно иметь дело с профессионалом: грамотно поставленное ТЗ, высокая коммуникабельность, оплата без задердек. Однозначно рекомендую! Спасибо!

Заявки фрилансеров

Zvezdnij-Format
Елена 
41 год
11 лет в сервисе
Была
час назад
6 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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