Написать 4 качественные статьи про импортное пиво

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок339 просмотров

Требуется написать 4 качественные статьи на сайт про импортное премиальное пиво.

Требования ко всем статьям:

  • Отсутствие орфографических ошибок
  • Уникальность - от 90% по text.ru
  • Академическая тошнота (по advego)  http://prntscr.com/j0mfm8)
  • Частота использования слов (по advego) http://prntscr.com/j0mf7z)
  • Структура текста. Использовать подзаголовки h1-h3, маркированные списки, цитаты
Ключи: выделить жирным для удобства проверки, при добавлении статьи на сайт – выделение убрать. При сдаче работы указать объем и уникальность. Дополнительное требование к исполнителю – желательно, чтобы

копирайтер был в теме. Интересуется качественным, импортным пивом, разбирается в деталях этой тематики.

6 лет назад
blackbat
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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