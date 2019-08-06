Есть ТЗ на 300 статей с ключевыми словами и списком компаний. Для каждой компании нужен текст размером от 3 до 3.5 тысяч знаков о том, что такое кэшбэк и как он работает.
Написать 4 качественные статьи про импортное пиво
Требуется написать 4 качественные статьи на сайт про импортное премиальное пиво.
Требования ко всем статьям:
- Отсутствие орфографических ошибок
- Уникальность - от 90% по text.ru
- Академическая тошнота (по advego) http://prntscr.com/j0mfm8)
- Частота использования слов (по advego) http://prntscr.com/j0mf7z)
- Структура текста. Использовать подзаголовки h1-h3, маркированные списки, цитаты
копирайтер был в теме. Интересуется качественным, импортным пивом, разбирается в деталях этой тематики.
Заявки фрилансеров
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