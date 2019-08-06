Написать 4 качественные статьи про импортное пиво

Требуется написать 4 качественные статьи на сайт про импортное премиальное пиво.

Требования ко всем статьям:

Отсутствие орфографических ошибок

Уникальность - от 90% по text.ru

Академическая тошнота (по advego) http://prntscr.com/j0mfm8)

Частота использования слов (по advego) http://prntscr.com/j0mf7z)

Структура текста. Использовать подзаголовки h1-h3, маркированные списки, цитаты

Ключи: выделить жирным для удобства проверки, при добавлении статьи на сайт – выделение убрать. При сдаче работы указать объем и уникальность. Дополнительное требование к исполнителю – желательно, чтобы

копирайтер был в теме. Интересуется качественным, импортным пивом, разбирается в деталях этой тематики.