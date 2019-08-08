Требуется написать 18 статей в блог объемом по 8-12 тысяч знаков. ТЗ прилагается.
Написать 300 статей о кэшбэке для разных компания
Есть ТЗ на 300 статей с ключевыми словами и списком компаний. Для каждой компании нужен текст размером от 3 до 3.5 тысяч знаков о том, что такое кэшбэк и как он работает.
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