Написать 300 статей о кэшбэке для разных компания

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Завершен1 заявка133 просмотра

Есть ТЗ на 300 статей с ключевыми словами и списком компаний. Для каждой компании нужен текст размером от 3 до 3.5 тысяч знаков о том, что такое кэшбэк и как он работает.

6 лет назад
_Klient_
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
$1500
100 дней
Проект объемом в 1 000 000 знаков Александр выполнил существенно быстрее, чем договаривались изначально. Новые тексты я получал регулярно. Если исполнитель замечал одинаковые магазины в списке – сообщал, что позволяло заменить позицию на актуальную. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
Спасибо за интересный заказ!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
6 лет назад
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Копирайтинг