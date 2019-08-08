Нужно написать статью не тему: "как быстро высушить одежду" по плану и вписать ключевые слова. Объем текста - 8 тысяч знаков, цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Написание обзоров и рейтингов.
Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее).
Условия: уникальность от 95% по текст. ру.
Тексты нужны полезные, без воды.
Объем работ большой.
Если вас заинтересовал проект, пишите здесь, в личных сообщениях.
Оплата - от 60 руб. за 1000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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