Написание обзоров и рейтингов.

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  2. Копирайтинг
Закрыт16 заявок684 просмотра

Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). 

Условия: уникальность от 95% по текст. ру.

Тексты нужны полезные, без воды. 

Объем работ большой.

Если вас заинтересовал проект, пишите здесь, в личных сообщениях. 

Оплата - от 60 руб. за 1000 знаков без пробелов. 

Написание статей
6 лет назад
copynova
Лиза 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров