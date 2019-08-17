5 статей на тему ведения беременности

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Завершен3 заявки231 просмотр

Приватный заказ. Написать 5 статей для приложения по ведению беременности согласно определенному ТЗ и объему.

6 лет назад
kharikein
Азат 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад
$30
4 дня
Escrow
Все отлично! Текст выполнен строго по ТЗ, отлично и легко читается. Рекомендую к сотрудничеству!
Благодарю за доверие! Рада сотрудничеству, рекомендую.

Заявки фрилансеров

zhebedeva
Евгения 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
6 лет назад