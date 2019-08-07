Написать контент-план, посты для Instagram

$230
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт19 заявок538 просмотров

Написать контент-план, посты для Instagram

Нужно написать контент-план, копирайт посты на 1 месяца для моего аккаунта, тема фитнес.

Дедлайн - 1 недели.

Бюджет - 15000 р.

Работа через безопасную сделку.

6 лет назад
elenahimich
Елена 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров