ТЗ на остальные разделы сайта

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Завершен2 заявки278 просмотров

Нужно написать текст на остальные 19 подразделов сайта, тз скидывал

6 лет назад
Putyagin
Андрей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$40
5 дней
Escrow
Все хорошо, как всегда. Спасибо за работу!
Все супер! Рада сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад