Нужно написать текст на 19 подразделов сайта. ТЗ с подробностями скинул в личку.
Статья на тему "Быт" (как быстро высушить одежду)
Нужно написать статью не тему: "как быстро высушить одежду" по плану и вписать ключевые слова.
Объем текста - 8 тысяч знаков, цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Заявки фрилансеров
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