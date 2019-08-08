Статья на тему "Быт" (как быстро высушить одежду)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт14 заявок507 просмотров

Нужно написать статью не тему: "как быстро высушить одежду" по плану и вписать ключевые слова.

Объем текста - 8 тысяч знаков, цена - 40 рублей за 1000 знаков без пробелов.

6 лет назад
sistersept
Ирина 
41 год
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

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