Написание отзывы для бизнес-центров

Небходимо оставлять грамотные положительные отзывы 2 раза в неделю, каждый следующий раз новый БЦ из нашего списка. Т.е. каждый раз новый БЦ.

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