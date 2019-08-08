Написание отзывы для бизнес-центров

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Закрыт6 заявок313 просмотров

Небходимо оставлять грамотные положительные отзывы 2 раза в неделю, каждый следующий раз новый БЦ из нашего списка. Т.е. каждый раз новый БЦ. 

Но сначала прошу прислать отзывы на согласование.

Размещение отзывов на площадках Яндекс.Отзывы, Yell.ru, zoon.ru, 2gis.ru, spr.ru, otzovik.com

6 лет назад
Alexandra_Volkov
Александра 
32 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров