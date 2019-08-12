Текст на главную сайта

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Завершен7 заявок401 просмотр

Нужен копирайтер, который может написать хороший текст на главную страницу сайте. Тематика "Сопровождение процедур банкротства". Примерный объем 2к знаков. Также есть ключи. Список ключей дам исполнителю. Сроки: 9 августа. Указывайте цены в заявке. 

6 лет назад
vldsk
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Все быстро, четко и в соответствии с требованиями. Спасибо! Однозначно рекомендую.
Все отлично! Рекомендую Владислава как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

orlova-S
София 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад