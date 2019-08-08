Оставить отзыв в офисе

$8
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Закрыт2 заявки374 просмотра

Главное условие: пол мужской, возраст 18-28 лет. Задачаприйти в офисы нашей компании, сфоткаться с рекламируемым продуктом, написать

отзывы  в книге отзывов, написать отзывВконтакте, и снять видео отзыв. Если только фото - 200 руб, за каждую доп.

операцию по 100 руб, итого получится 500 руб.

6 лет назад
guest_15653405387957
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров