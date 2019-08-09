Корекция текста на сайте

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Закрыт26 заявок362 просмотра

Необходимо откорректировать тексты на сайте стекольной компании.

Текстов немного, писали сами, как говорится «на коленке».

Сроки 2 дня.

6 лет назад
ssdd31
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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