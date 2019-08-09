Здравствуйте,нужен автор для написания нескольких статей: рейтинги лучших товаров (бытовой техники, телефонов, средств для ухода за лицом и телом и так далее). Условия: уникальность от 95% по текст. ру. Тексты ...
Необходимо написать 2 информационных статьи
Балама- 2 текста для стороннего ресурса 4000 символовНеобходимо написать 2 информационных статьи для размещения на сторонних тематических ресурсах.Текст не рекламный, ссылаться на компанию не нужно. Писать определения противогаза и для чего он нужен не нужно, как и прочие банальные вещи.Ключевые слова для текста:1. тексткупить офисную аптечкукупить противогаз гп-92 текстдозиметр дкг 07дспп 4 самоспасательТребования:1) Уникальность от 100% по text.ru, спам слов в тексте ниже 25%, прикладывать скрин проверки к тексту2) Абзацы по 3-4 строчки и ПОДЗАГОЛОВКИ обязательно, город писать полностью, если написано спб3) Контент должен иметь четкую структуру и логичность повествования без воды,это информативный текст, ОБЯЗАТЕЛЬНО – списки, нумерация в теле и т.д.4) Статья должна быть объемом не менее 2000 символов БЕЗ пробелов. Если будет меньше, отправлю на доработку.5) ОБЯЗАТЕЛЬНО написать название для статьи, тема статьи должна соответствовать ключевым словам. НО: ключевые слова - это НЕ ТЕМЫ статей.6) Выделять ключевые слова жирным шрифтом. Обязательно! Без этого текст отдается на доработку. Ключевые слова должны быть в полноценных предложениях в прямом вхождении, не склонять, не менять слова местами. Каждое слово в своем предложении. Не в подзаголовках. Лучше ближе к началу текста.7) Сдавать в ОДНОМ ТЕКСТОВОМ файле формата doc, docx. Архивом не нужно. Цена в руб. 30 за тз
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