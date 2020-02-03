tarasova777

Татьяна tarasova777

 
38 летУкраина/Славянск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
текст на сайт

Пишу тексты на сайт.Минимум воды и спама.Ищу работодателя на постоянной основе. РЕРАЙТ,копирайт,выдуманные истории для развлекательных сайтов.

Тексты для сайта
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