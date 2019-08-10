Написать 2 статьи по 2000 тзн

Балама- 2 текста для стороннего ресурса 4000 в файле (одним файлом сдаем)Необходимо написать 2 информационных статьи для размещения на сторонних тематических ресурсах.Текст не рекламный, ссылаться на компанию не нужно. Писать определения противогаза и для чего он нужен не нужно, как и прочие банальные вещи.Ключевые слова для текста:1. текстдозиметр дкг рм1621ру 60 м2 тексткомплект индивидуальный противоожоговый киппожарный самоспасательТребования:1) Уникальность от 100% по text.ru, спам слов в тексте ниже 25%, прикладывать скрин проверки к тексту2) Абзацы по 3-4 строчки и ПОДЗАГОЛОВКИ обязательно, город писать полностью, если написано спб3) Контент должен иметь четкую структуру и логичность повествования без воды,это информативный текст, ОБЯЗАТЕЛЬНО – списки, нумерация в теле и т.д.4) Статья должна быть объемом не менее 2000 символов БЕЗ пробелов. Если будет меньше, отправлю на доработку.5) ОБЯЗАТЕЛЬНО написать название для статьи, тема статьи должна соответствовать ключевым словам. НО: ключевые слова - это НЕ ТЕМЫ статей.6) Выделять ключевые слова жирным шрифтом. Обязательно! Без этого текст отдается на доработку. Ключевые слова должны быть в полноценных предложениях в прямом вхождении, не склонять, не менять слова местами. Каждое слово в своем предложении. Не в подзаголовках. Лучше ближе к началу текста.7) Сдавать в ОДНОМ ТЕКСТОВОМ файле формата doc, docx. Архивом не нужно.Желательно до 24.00 сегодня.