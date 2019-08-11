Написать отзыв вк

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Завершен5 заявок322 просмотра

ЗАДАЧА: Написать положительный отзыв о __________.

Что нужно сделать:  Подробно ознакомьтесь с информацией на странице товара/услуги - __________, а также с информацией о доставке, оплате и наших гарантиях. Опишите преимущества товара и вставьте живое фото с любым подобным товаром( можем предоставить на whatsapp)

ТРЕБОВАНИЯ: 

Отзыв должен быть максимально естественным и осмысленным!

Отзыв должен быть написан простым и понятным языком!

Банальщина и излишние расхваливания не допускаются!

6 лет назад
vera13
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$3
1 день
Escrow
Очень милая и отвественная;) При соглашении планируемой работы вопросов не возникало, что очень облегчает работу!
Все прошло супер!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад

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