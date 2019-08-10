Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Нужно написать текст для рекламы
Нужно создать маленький рекламный текст для продвижение блога в телеграмме t.me/kiroblog
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