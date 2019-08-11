Написать статью на тему "Игры с выводом денег"

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для статьи на тему "Игры с выводом денег"

Легенда

Статья будет опубликована на блоге человека, который решил разобраться в способах заработка в интернете и преуспеть в этом. Один из его шагов – игры с выводом денег и хайп проекты. Статью пишем от лица человека который уже разобрался в этом и успешно поднимает на этом деньги

Требования

объем текста 9000

параметры text.ru

уникальность 90% – 100%

вода 10% – 20%

заспамленость 30% – 60%

параметры istio.com

% в тексте 0 – 5%

параметры glvrd.ru

чистота 7 – 10

читаемость 7 – 10

без грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок ошибок

рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;

у статьи и ее разделов должны быть уникальные и содержательные названия

текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;

равномерно распределить ключевые слова по тексту и разделам

стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен

текст должен быть разделен на абзацы по 500 -700 символов

абзацы обозначать стандартными отступами без табуляции

важную информацию, на которую стоит обратить внимание выделять курсивом или жирным шрифтом

использовать нумерованные и маркированные списки

вставлять картинки каждые 700 – 1000 символов

использовать заголовки h2, h3, h4

выделять ключевые слова желтым фоном

На вкладке "Структура" – указаны разделы статьи. В колонке A1 указан номер раздела, который соответствует соответствующей странице в данном документы. На каждой странице раздела указан список ключевых слов, каждое ключевое слово должно быть использовано минимум 1 раз в соответствующем разделе