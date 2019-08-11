Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Написать статью на тему "Игры с выводом денег"
Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для статьи на тему "Игры с выводом денег"
Легенда
Статья будет опубликована на блоге человека, который решил разобраться в способах заработка в интернете и преуспеть в этом. Один из его шагов – игры с выводом денег и хайп проекты. Статью пишем от лица человека который уже разобрался в этом и успешно поднимает на этом деньги
Требования
объем текста 9000
параметры text.ru
уникальность 90% – 100%
вода 10% – 20%
заспамленость 30% – 60%
параметры istio.com
% в тексте 0 – 5%
параметры glvrd.ru
чистота 7 – 10
читаемость 7 – 10
без грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок ошибок
рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой;
у статьи и ее разделов должны быть уникальные и содержательные названия
текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой;
равномерно распределить ключевые слова по тексту и разделам
стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен
текст должен быть разделен на абзацы по 500 -700 символов
абзацы обозначать стандартными отступами без табуляции
важную информацию, на которую стоит обратить внимание выделять курсивом или жирным шрифтом
использовать нумерованные и маркированные списки
вставлять картинки каждые 700 – 1000 символов
использовать заголовки h2, h3, h4
выделять ключевые слова желтым фоном
На вкладке "Структура" – указаны разделы статьи. В колонке A1 указан номер раздела, который соответствует соответствующей странице в данном документы. На каждой странице раздела указан список ключевых слов, каждое ключевое слово должно быть использовано минимум 1 раз в соответствующем разделе
Заявки фрилансеров
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