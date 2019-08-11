Написать статью на тему "Игры с выводом денег"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок231 просмотр

Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст для статьи на тему "Игры с выводом денег" 

Легенда 

Статья будет опубликована на блоге человека, который решил разобраться в способах заработка в интернете и преуспеть в этом. Один из его шагов – игры с выводом денег и хайп проекты. Статью пишем от лица человека который уже разобрался в этом и успешно поднимает на этом деньги 

Требования 

объем текста 9000 

параметры text.ru 

уникальность 90% – 100% 

вода 10% – 20% 

заспамленость 30% – 60% 

параметры istio.com 

% в тексте 0 – 5% 

параметры glvrd.ru 

чистота  7 – 10 

читаемость 7 – 10 

без грамматических, орфографических, пунктуационных, синтаксических и типографических ошибок ошибок  

рерайтинг не оплачивается, нужен авторский контент с оригинальной структурой; 

у статьи и ее разделов должны быть уникальные и содержательные названия 

текст должен быть структурированным – содержать списки, подзаголовки, все части текста должны быть логично связаны между собой; 

равномерно распределить ключевые слова по тексту и разделам 

стилистика текста должна соответствовать странице, для которой он предназначен 

текст должен быть разделен на абзацы по 500 -700 символов 

абзацы обозначать стандартными отступами без табуляции 

важную информацию, на которую стоит обратить внимание выделять курсивом или жирным шрифтом 

использовать нумерованные и маркированные списки 

вставлять картинки каждые 700 – 1000 символов 

использовать заголовки h2, h3, h4 

выделять ключевые слова желтым фоном 

На вкладке "Структура" – указаны разделы статьи. В колонке A1 указан номер раздела, который соответствует соответствующей странице в данном документы. На каждой странице раздела указан список ключевых слов, каждое ключевое слово должно быть использовано минимум 1 раз в соответствующем разделе

6 лет назад
guest_15530851795656
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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