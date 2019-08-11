Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Сочинить 200 описаний для товаров (автозапчасти) по 500-600 збп
Список запчастей лежит здесь: https://yadi.sk/i/108O0xfF4ZvRZw
Имеется наименование запчасти и марка автомобиля.
Нужно заполнить колонку "Описание" для товара в колонке "Наименование"
Каждое описание 500-600 збп (не менее 500!)
Результатом предоставляете заполненный файл.
Порядок работ.
Делаете описания для несколько товаров, присылаете файл с заполненными товарами, проверяю, делаете все остальное...
По готовности присылаете весь заполненный файл, проверяю, делаю оплату.
Оплата: ЯД
Если что-то упустил и есть вопросы - не стесняйтесь, задайте...
Прошу обозначить ориентиры по стоимости и срокам за весь объем.
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