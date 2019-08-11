Сочинить 200 описаний для товаров (автозапчасти) по 500-600 збп

Список запчастей лежит здесь: https://yadi.sk/i/108O0xfF4ZvRZw

Имеется наименование запчасти и марка автомобиля.

Нужно заполнить колонку "Описание" для товара в колонке "Наименование"

Каждое описание 500-600 збп (не менее 500!)

Результатом предоставляете заполненный файл.

Порядок работ.

Делаете описания для несколько товаров, присылаете файл с заполненными товарами, проверяю, делаете все остальное...

По готовности присылаете весь заполненный файл, проверяю, делаю оплату.

Оплата: ЯД

Если что-то упустил и есть вопросы - не стесняйтесь, задайте...

Прошу обозначить ориентиры по стоимости и срокам за весь объем.