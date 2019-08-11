Ищу копирайтера для статьи о социальной ситуации развития ребенка

Ищу копирайтера для статьи на сайт о воспитании и психологии развития. Нужно написать статью о том, что такое социальная ситуация развития (психологический термин). Обязательно наличие психологического образования. Очень приветствуется приведение примеров, описание опыта - словом, статья должна быть живой. Обязательно должны понимать тематику, статья хоть и обзорного характера, но должна быть содержательно качественная. Иными словами, нужно написать не то, как вам кажется, а по существу вопроса.

Размер статьи 4 - 5К символов, плачу 40 рублей за 1000 символов.