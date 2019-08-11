Здравствуйте дорогие друзья.Требуется копирайтер для написания интересной статьи для молодого кулинарного сайта.Статью нужно будет писать по теме выпечка и изготовление кондитерских изделий. Плачу 60 рублей за 1000 знаков. Своевременная оплата гарантируется. ...
Написать текст на тему "Заработок в интернете без вложений"
Необходимо написать текст (рерайтинг или копирайтинг) на тему "как заработать в интернете", для проекта "Легкие Деньги".
Доп.комментарии по теме или заданию:
ссылка на сайт https://easymoneyinfo.ru
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https://easymoneyinfo.ru/podrabotka-s-ezhednevnoj-oplatoj-v-internete-bez-vlozhenij/
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Внимание! Необходимы глубокие знания в теме заработка в интернете, в случае большого количества неточностей будет снятие заказа через арбитраж. Отнеситесь пожалуйста серьезно. Как минимум, вы уже испробовали большую часть способов заработка на собственном опыте, чтобы рассказать что-то интересное.
Требуется написать супер подробный обзор способов заработка в интернете. Нужна реально качественная и полезная статья (подробный план статьи предоставляется).
Огромная просьба, если у вас мало опыта в текстах, либо очень далеки от тематики и планируете разобраться за пол часика и быстренько написать что-нибудь, пожалуйста, не подавайте заявки!
При наличии орфографических, грамматических или стилистических ошибок - задание оплачено не будет. Разумеется синонимайз или замена букв на другие алфавиты не пройдет, требуется именно качественный рерайт (переписывание) статьи с элементами копирайтинга.
Нужно чтобы я просто опубликовал этот материал, а не писал его вместе с вами. За это я и готов вам заплатить, а не за набор определенного количества уникальных слов по теме.
Отнеситесь пожалуйста ответственно к выполнению заказа, потому что я очень много времени потратил на составление ТЗ и сделал все, чтобы статья получилась качественная. Поэтому от вас требуется проработанный, вдумчивый текст.
Результат нужен в Word файле, с форматированием и поясняющими картинками (не менее 600px по ширине). Можно часть взять из источников, если они без водных знаков.
Основные требования к тексту:
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1. Вписать ключевые слова в необходимом количестве упоминаний (см. тз)
2. Ограничение на длину абзацев (до 1000 символов)
3. Написать заголовок статьи с использованием основного ключевого слова
4. Количество подзаголовков 1 на 1000 символов
5. Текст должен быть легко читаем без заумных фраз и СЛОВОБЛУДИЯ,
7. Текст разбит
* на абзацы
* подзаголовки
* списки (нумерованные и маркированные)
8. Можно оформить как план действий, набор советов или рекомендации к действию, что-то в этом плане в зависимости от ключа.
9. Задача - максимально раскрыть тему по ключевому слову, оставаясь в рамках размера текста и параметров SEO
Так же необходимо при написании статьи упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):
без вложений (7)
зарабатывать (6)
в интернете (7)
денег (2)
Постарайтесь НЕ использовать следующие ключевые слова в прямом вхождении (защита от переоптимизации):
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