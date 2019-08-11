Написать текст на тему "Заработок в интернете без вложений"

Необходимо написать текст (рерайтинг или копирайтинг) на тему "как заработать в интернете", для проекта "Легкие Деньги".

Доп.комментарии по теме или заданию:

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Внимание! Необходимы глубокие знания в теме заработка в интернете, в случае большого количества неточностей будет снятие заказа через арбитраж. Отнеситесь пожалуйста серьезно. Как минимум, вы уже испробовали большую часть способов заработка на собственном опыте, чтобы рассказать что-то интересное.

Требуется написать супер подробный обзор способов заработка в интернете. Нужна реально качественная и полезная статья (подробный план статьи предоставляется).

Огромная просьба, если у вас мало опыта в текстах, либо очень далеки от тематики и планируете разобраться за пол часика и быстренько написать что-нибудь, пожалуйста, не подавайте заявки!

При наличии орфографических, грамматических или стилистических ошибок - задание оплачено не будет. Разумеется синонимайз или замена букв на другие алфавиты не пройдет, требуется именно качественный рерайт (переписывание) статьи с элементами копирайтинга.

Нужно чтобы я просто опубликовал этот материал, а не писал его вместе с вами. За это я и готов вам заплатить, а не за набор определенного количества уникальных слов по теме.

Отнеситесь пожалуйста ответственно к выполнению заказа, потому что я очень много времени потратил на составление ТЗ и сделал все, чтобы статья получилась качественная. Поэтому от вас требуется проработанный, вдумчивый текст.

Результат нужен в Word файле, с форматированием и поясняющими картинками (не менее 600px по ширине). Можно часть взять из источников, если они без водных знаков.

Основные требования к тексту:

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1. Вписать ключевые слова в необходимом количестве упоминаний (см. тз)

2. Ограничение на длину абзацев (до 1000 символов)

3. Написать заголовок статьи с использованием основного ключевого слова

4. Количество подзаголовков 1 на 1000 символов

5. Текст должен быть легко читаем без заумных фраз и СЛОВОБЛУДИЯ,

7. Текст разбит

* на абзацы

* подзаголовки

* списки (нумерованные и маркированные)

8. Можно оформить как план действий, набор советов или рекомендации к действию, что-то в этом плане в зависимости от ключа.

9. Задача - максимально раскрыть тему по ключевому слову, оставаясь в рамках размера текста и параметров SEO

Так же необходимо при написании статьи упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):

без вложений (7)

зарабатывать (6)

в интернете (7)

денег (2)

Постарайтесь НЕ использовать следующие ключевые слова в прямом вхождении (защита от переоптимизации):

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