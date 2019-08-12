Нужен копирайтер

Необходимо написать 3 статьи по теме трубопровода, более точные темы укажу исполнителю.

Каждая статья должна быть 1500 знаков с пробелами и содержать 4-5 ключей

(которые я предоставлю, 2-3 из этих ключей должны быть использованы в

заголовках).

Есть примеры статьи.

Адвего от 90%, тошнота классическая 3-4%, академическая до 8%

Главред от 7,5%

Нужен только свободный копирайтер, который примется за задание незамедлительно.

Оплата по факту 20 рублей за 1000 знаков без пробелов.

Срок – сегодня 12.08.2019.

Если ты не бот, то вначале своего предложения напиши слово – СОГЛАСЕН