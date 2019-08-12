Оплата равна 40 рублям за 1000 символов без пробелов. Необходимо написать 50 статей за 60 дней. Задача написать 50 статей по тематике - компьютеры и компьютерные советы. Нужно обязательно на уровне уверенного ...
Нужен копирайтер
Необходимо написать 3 статьи по теме трубопровода, более точные темы укажу исполнителю.
Каждая статья должна быть 1500 знаков с пробелами и содержать 4-5 ключей
(которые я предоставлю, 2-3 из этих ключей должны быть использованы в
заголовках).
Есть примеры статьи.
Адвего от 90%, тошнота классическая 3-4%, академическая до 8%
Главред от 7,5%
Нужен только свободный копирайтер, который примется за задание незамедлительно.
Оплата по факту 20 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Срок – сегодня 12.08.2019.
Если ты не бот, то вначале своего предложения напиши слово – СОГЛАСЕН
Заявки фрилансеров
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