SEO-текст для сайта

Текст пишется на страницу https://lukrai.by/catalog/klimaticheskaya-tehnika

Информационный текст о продукции в разделе на 2 000 - 2500 символов с пробелами (лучше написать по делу и без воды, но меньше). В качестве примеров по структуре и смысловому наполнению можно ориентироваться на страницы сайтов: https://www.21vek.by/climate/, https://7745.by/catalog/klimaticheskaya-tehnika, https://nero.by/14-klimaticheskoe-oborudovanie

В рамках заказа необходимо будет внимательно прочитать тексты конкурентов (можно использовать как белорусские, так и российские сайты), статьи аналогичной тематики, взять из них все самое лучшее и создать наиболее полезный потенциальному посетителю сайта текст.

В тексте необходимо:

1. Описать продукцию:

- Какие товары относятся к категории Климатическая техника;

- Разновидности этих товаров по разным критериям;

- Как выбрать климатическую технику;

- Посмотреть основные вопросы пользователей по товарам из этой категории и постараться дать на некоторые какие-то ответы.

2. Описать условия, которые предлагает компания:

- Наличие доставки по г. Минску, от 40 BYN - бесплатная;

- Наличие доставки по всей Беларуси;

- Есть самовывоз и возможность приехать в шоурум и посмотреть весь товар "вживую";

- 100% наличие товара на складе;

- Есть возможность заказа товара;

- Указать, что компания является первым поставщиком люков от производителя;

- Полный ассортимент;

- Цены ниже рыночных;

- Есть профессиональная техническая консультация.

В итоге, в тексты вы должны раскрыть тезисы:

О чем эта страница? Почему пользователь искал и нашел ее? (Подчеркнуть для пользователя проблему, за решением которой он пришел).

Как описываемые товары решают проблему пользователя?

Какие виды товаров существуют и в чем их особенности?

В чем преимущества сервиса данного сайта? (В чем отличие от конкурентов?)

Призыв к действию на основании всех вышеизложенных аргументов.

климатическая техника

магазин климатической техники

купить

минск

цены

климатическое оборудование

кондиционер

обогреватель

инфракрасный обогреватель

масляный обогреватель

газовый обогреватель

обогреватели +для дома

водонагреватель

проточный водонагреватель

водонагреватель электрический

водонагреватель накопительный

увлажнитель воздуха

отопительные котлы

котел электрический отопительный

котел отопительный газовый

вентиляторы

очиститель воздуха

мойка воздуха

электрокамин

электрокамины интернет магазин

осушитель воздуха

осушитель воздуха для квартиры

сушилка для рук

Не забывайте, что текст все же коммерческий и рассчитанный на потенциального покупателя, которому стараются дать максимум информации о товаре и объяснить, что купить нужно у нас.

Сдавать готовый текст в Word. Статья должна быть логически последовательной, иметь четкую структуру, каждая принципиально новая информация должна начинаться с нового абзаца. Допускается использование подзаголовков (если это нужно), маркированных и пронумерованных списков, выделение жирным важной информации, но не ключевых слов и фраз!

Необходимый % уникальности - 95% по http://www.etxt.ru/antiplagiat/.