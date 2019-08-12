Информационные стенды

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Закрыт6 заявок350 просмотров

Добрый день!

Предлагаю вам написать серию небольших текстов для сайта, посвящённого информационным стендам. Для каждого раздела нужен будет свой текст. В задание входит подбор ключевых слов. 

Срок сдачи заказа - 16 августа. 

Цена - 65 рублей/1000 знаков. 

Подбор ключей оплачивается отдельно. 

6 лет назад
Ma9dallina
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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