Дизайн корпоративного сайта образовательного учреждения

Здравствуйте! Необходимо проработать полный дизайн портала - это 17 внутренних страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц. Главная страница уже есть, в ней ...