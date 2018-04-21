Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. Коротко о задаче: Нужно будет сделать полный дизайн: ...
Дизайн корпоративного сайта образовательного учреждения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть довольно подробное ТЗ.
Нужен свободный и опытный дизайнер.
Страницы: главная, типовая (десктоп + мобайл)
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