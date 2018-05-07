Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала автосервисов

Понравилось работать с Андреем. Хороший исполнитель, проект сдал вовремя, к корректировкам относился с пониманием. Очень понравилось то, что он предлагал свои идеи и давал советы как лучше расположить тот или иной блок, хотя было четкая структура в тех задании, где-то не совсем удачная, но он смог все элементы красиво расположить. Макетом все остались довольны. Думаю, буду обращаться еще