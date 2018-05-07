Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала автосервисов

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок472 просмотра
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Требуется разработать дизайн 8 страниц из ТЗ во вложении.

Так же необходимо разработать тематический логотип.

При разработке стиля и поведения страниц, представленных в макете можно ориентироваться на сайт zoon.ru (см страницы схожие по смыслу: Главная, Список заведений, Карточка заведения, Всплывающее окно фильтра).

Бюджет не высокий. Жду адекватных цен

6 лет назад
Webfuture
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
23 дня назад
Выбранный исполнитель
discoeater
Андрей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$80
7 дней
Понравилось работать с Андреем. Хороший исполнитель, проект сдал вовремя, к корректировкам относился с пониманием. Очень понравилось то, что он предлагал свои идеи и давал советы как лучше расположить тот или иной блок, хотя было четкая структура в тех задании, где-то не совсем удачная, но он смог все элементы красиво расположить. Макетом все остались довольны. Думаю, буду обращаться еще
С Юлией было приятно работать, оплата пришла очень быстро. Адекватный, хороший заказчик.