Всемпривет. Необходимосоставить прототип для лэндинга с0 и написать для него копирайт по ТЗ, указанному ниже. Срокна выполнение – до 7 дней, но те, кто готов сделать быстрее получают +100 к шансу сработаться. Вслучае успеха – обеспечу постоянным объемом заказов. Есливам ...
Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала автосервисов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн 8 страниц из ТЗ во вложении.
Так же необходимо разработать тематический логотип.
При разработке стиля и поведения страниц, представленных в макете можно ориентироваться на сайт zoon.ru (см страницы схожие по смыслу: Главная, Список заведений, Карточка заведения, Всплывающее окно фильтра).
Бюджет не высокий. Жду адекватных цен
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