discoeater

Андрей discoeater

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Ваш эксперт по PHP и CMS-платформам ⚡

Меня зовут Андрей Орлов, и я профессиональный PHP-разработчик. Уже более 5 лет я успешно реализую проекты на таких платформах, как Laravel, WordPress, и Evolution CMS, создавая модули, плагины и целые системы с нуля.

Вот что я могу предложить:

  • 🔥 Разработка на PHP и Laravel — пишу чистый, эффективный код для любых задач, будь то сайты, CRM или сложные системы.

  • 🚀 Frontend на HTMX и jQuery — обеспечиваю интерактивность и динамичность вашего проекта.

  • WordPress и Evolution CMS — легко создаю мощные дополнения, плагины и модули для этих популярных платформ.

  • 📦 Интеграция готовых решений — помогаю с адаптацией и доработкой существующих систем под ваши нужды.

  • 🛠 Мой код — ваш актив — все мои разработки проходят тщательное тестирование и готовы к работе в продакшене.

На GitHub вы можете оценить уже созданные проекты, подтверждающие мой опыт.

Если вам нужен надежный разработчик, который сможет воплотить в жизнь любые ваши идеи, я открыт к сотрудничеству!

📧 Связь: [email protected]
📲 Telegram: @brutalhost

Буду рад обсудить ваш проект!

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Отзывы заказчиков

Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Требуется разработать дизайн 8 страниц для портала автосервисов
Понравилось работать с Андреем. Хороший исполнитель, проект сдал вовремя, к корректировкам относился с пониманием. Очень понравилось то, что он предлагал свои идеи и давал советы как лучше расположить тот или иной блок, хотя было четкая структура в тех задании, где-то не совсем удачная, но он смог все элементы красиво расположить. Макетом все остались довольны. Думаю, буду обращаться еще
С Юлией было приятно работать, оплата пришла очень быстро. Адекватный, хороший заказчик.
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ilya2ru
Илья 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Необходимо сделать лендинг для строительной компании в сфере b2b
Горячо рекомендую Андрея, как ответственного и профессионального исполнителя. Все было сделано в самые короткие сроки и с достаточно высоким качеством. Стоит отметить, что проект был принят заказчиком без правок на 100% ;-)
Подробное техническое задание, быстрый отклик. Оплата пришла своевременно, очень доволен сотрудничеством.
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