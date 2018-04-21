Меня зовут Андрей Орлов, и я профессиональный PHP-разработчик. Уже более 5 лет я успешно реализую проекты на таких платформах, как Laravel, WordPress, и Evolution CMS, создавая модули, плагины и целые системы с нуля.
Вот что я могу предложить:
🔥 Разработка на PHP и Laravel — пишу чистый, эффективный код для любых задач, будь то сайты, CRM или сложные системы.
🚀 Frontend на HTMX и jQuery — обеспечиваю интерактивность и динамичность вашего проекта.
⚡ WordPress и Evolution CMS — легко создаю мощные дополнения, плагины и модули для этих популярных платформ.
📦 Интеграция готовых решений — помогаю с адаптацией и доработкой существующих систем под ваши нужды.
🛠 Мой код — ваш актив — все мои разработки проходят тщательное тестирование и готовы к работе в продакшене.
На GitHub вы можете оценить уже созданные проекты, подтверждающие мой опыт.
Если вам нужен надежный разработчик, который сможет воплотить в жизнь любые ваши идеи, я открыт к сотрудничеству!
📧 Связь: [email protected]
📲 Telegram: @brutalhost
Буду рад обсудить ваш проект!
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