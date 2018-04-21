Ваш эксперт по PHP и CMS-платформам ⚡

Меня зовут Андрей Орлов, и я профессиональный PHP-разработчик. Уже более 5 лет я успешно реализую проекты на таких платформах, как Laravel, WordPress, и Evolution CMS, создавая модули, плагины и целые системы с нуля.

Вот что я могу предложить:

🔥 Разработка на PHP и Laravel — пишу чистый, эффективный код для любых задач, будь то сайты, CRM или сложные системы.

🚀 Frontend на HTMX и jQuery — обеспечиваю интерактивность и динамичность вашего проекта.

⚡ WordPress и Evolution CMS — легко создаю мощные дополнения, плагины и модули для этих популярных платформ.

📦 Интеграция готовых решений — помогаю с адаптацией и доработкой существующих систем под ваши нужды.

🛠 Мой код — ваш актив — все мои разработки проходят тщательное тестирование и готовы к работе в продакшене.

На GitHub вы можете оценить уже созданные проекты, подтверждающие мой опыт.

Если вам нужен надежный разработчик, который сможет воплотить в жизнь любые ваши идеи, я открыт к сотрудничеству!

📧 Связь: [email protected]

📲 Telegram: @brutalhost

Буду рад обсудить ваш проект!