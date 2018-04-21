Необходимо сделать лендинг для строительной компании в сфере b2b

Сайты «под ключ»Завершен12 заявок209 просмотров
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Приветствую участников, необходимо сделать стандартный лендинг для компании, занимающейся строительством в сфере b2b. Есть развернутое техзадание, предлагайте цены, показывайте работы. ТЗ передам выбранному исполнителю.

6 лет назад
ilya2ru
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
discoeater
Андрей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$60
5 дней
Горячо рекомендую Андрея, как ответственного и профессионального исполнителя. Все было сделано в самые короткие сроки и с достаточно высоким качеством. Стоит отметить, что проект был принят заказчиком без правок на 100% ;-)
Подробное техническое задание, быстрый отклик. Оплата пришла своевременно, очень доволен сотрудничеством.
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