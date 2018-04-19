Сделать сайт, ез наполнения, только дизайн и блоки. Ориентируемся на http://molotok-na-chas.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать продающий лендинг , опыт в подобных тематиках обязательно! Тз и ссылки после цены и примеров работ соотвественно.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
По моим рисункам сделать лендинг точь-в-точь. Конструкторы не интересуют. Нужна удобная админ панель, чтобы самой можно было все менять на сайте. В бюджет входит домен и хостинг.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать и запустить сайт для центра кадастровых услуг. Занимаемся межеванием, кадастровым учетом, техническим учетом и топографической съемкой. Требования к сайту: Стильный, современный внешний вид, светлые тона, удобное предоставление информации, клиенты должны видеть, что мы солидная и серьезная ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен сайт по образу и подобию: http://www.horogym.ru/ Собрать надо будет на конструкторе: https://tilda.cc Примерная структура: - Главная - Каталог курсов с ценами - Страничка курса с преподавателем сразу - Список преподавателей - Фото спортивных залов (условия) - Контакты Текстовый контент есть, фоток пока нет, надо будет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Интересует консультация и возможное создание сервиса массовых выплат на банковские карты Visa, Mastercard. В какую сторону смотреть я сам незнаю. По этому просьба оставлять заявки тем кто знает как это сделать.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется создание сайта. Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/ По сути это коробка для сбора информации с других сайтов. Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они предоставляют некий код, который позволяет пылесосить ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать прототип сайта https://skyeng.ru/ должен быть функционал: личный кабинет и возможность онлайн-видеообучения на сайте (онлайн с учителем, а не видеоуроки) данный сайт сделан на MODX предлагайте свою цену – обсудим C программиста требуется верстка, и интеграция ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать продающий лендинг для кафе, опыт в подобных тематиках обязательно! Тз и ссылки после цены и примеров работ соотвественно.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, требуется копировать Лендинг.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет коллеги! Суть задачи. Заказчик занимается продажей различных товаров. Он "скачал" из интернета лендинги, которые схожие по тематике с его продуктами. Эти "скачанные" лендинги, необходимо адаптировать, под товары заказчика. Для этого как правило, необходимо заменить фото товара, ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад