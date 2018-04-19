Сервис массовых выплат

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует консультация и возможное создание сервиса массовых выплат на банковские карты Visa, Mastercard.  В какую сторону смотреть я сам незнаю. По этому просьба оставлять заявки тем кто знает как это сделать.

6 лет назад
gallaam
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать сайт по примеру

    Требуется создание сайта.  Вот пример того, что требуется giftsmsk.ru/   По сути это коробка для сбора информации с других сайтов.    Мы являемся дилерами нескольких компаний. У них есть автоматизированные сайты и они предоставляют некий код, который позволяет пылесосить ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать прототип сайта( верстка + интеграция )

    Сделать прототип сайта https://skyeng.ru/ должен быть функционал: личный кабинет и возможность онлайн-видеообучения на сайте (онлайн с учителем, а не видеоуроки)  данный сайт сделан на MODX  предлагайте свою цену – обсудим C программиста требуется верстка, и интеграция  ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг для кафе

    Нужно сделать продающий лендинг для кафе,  опыт в подобных тематиках обязательно! Тз и ссылки после цены и примеров работ соотвественно.

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переделать Лендинги контент + немного верстки + немного графики

    Привет коллеги!  Суть задачи.  Заказчик занимается продажей различных товаров.  Он "скачал" из интернета лендинги, которые схожие по тематике с его продуктами.  Эти "скачанные" лендинги, необходимо адаптировать, под товары заказчика.  Для этого как правило, необходимо заменить фото товара,  ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка продающей страницы

    Нарисовать и сверстать landing page для сервиса.  Пример дизайна, который нравится настолько что можно отсюда потырить цветовое решение и элементы дизайна :) https://ca.ixl.com/  https://ca.ixl.com/analytics/ Пожалуйста указывайте цены, заявки без указания цены рассматриваться не будут!

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка одностраничного сайта под ключ (онлайн оплата и адм-панель)

    Необходимо разработать сайт (одностраничный) и дизайн для него, к сайту должна быть подключена возможность онлайн-оплаты продукта через определенную кассу электронных платежей (free-kassa), и создана админ-панель с базой данных о клиентах.

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Изготовление лендинга

    Для фирмы, специализирующейся на индивидуальном изготовлении штор, карнизов, жалюзи нужна новая лендинг-страница. Не в стиле сайта (он будет переделываться) s-house.ru и тем более, не как уже есть  http://s-house.ru/promo-shtory// Примерное ТЗ прилагается, нужен продукт, который будет продавать, по ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сайт компании консалтинга менеджмента качества

    Добрый день! Есть задача разработки небольшого сайта для консалтинговой компании. Сайт можно сделать  в виде одной страницы с 1-2 переходами на страницы. Я думаю, что Вы можете подсказать более точный вариант. Структура и содержание сайта прилагается ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Скопировать сайт или сделать аналогичный

    $65

    Необходимо скопировать сайт [url=http://rma-logistics.ru/en/]http://rma-logistics.ru/en/[/url]. Либо сделать аналогичный. Можно подобрать похожий шаблон. Не обязательно копировать дизайн на 100%, главное, сохранить структуру. Нужный функционал: добавление текста, страниц, редактирование контактов, формы обратной связи - т.е. стандартный набор любой ЦМС. ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад