Сайт компании консалтинга менеджмента качества

Добрый день!

Есть задача разработки небольшого сайта для консалтинговой компании. Сайт можно сделать в виде одной страницы с 1-2 переходами на страницы. Я думаю, что Вы можете подсказать более точный вариант. Структура и содержание сайта прилагается в файле. Основной сайт на английском языке. Также у сайта должен быть русский и арабский .

Подскажите, пожалуйста сроки выполнения и стоимость.