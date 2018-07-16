Сайт компании консалтинга менеджмента качества

Сайты «под ключ»Завершен18 заявок241 просмотр
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Добрый день!

Есть задача разработки небольшого сайта для консалтинговой компании. Сайт можно сделать  в виде одной страницы с 1-2 переходами на страницы. Я думаю, что Вы можете подсказать более точный вариант. Структура и содержание сайта прилагается в файле. Основной сайт на английском языке. Также у сайта должен быть  русский и арабский . 

Подскажите, пожалуйста сроки выполнения и стоимость. 

6 лет назад
denizkin
Денис 
45 летОАЭ
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$550
15 дней
Отлично выполненная работа. Очень доволен. Марина постоянно была на связи в ходе выполнения работ. Спасибо!
Денис отличный заказчик: поставил четкую задачу, контролировал процесс, дал возможность реализовать свои задумки. С радостью приму участие в реализации его новых проектов!
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