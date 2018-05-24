Необходимо создать сайт на подобии http://apteka-farma.ru/ (сделать на WordPress или OpenCart)

Дизайн и цветовое оформление должно немного отличаться. Так же, на сайт, необходимо добавить мини форум (вопросы, ответы и т.п.) Наполнение сайта беру на себя, нужен только шаблон. Остальные вопросы обсуждаются в л.с.