Необходимо создать сайт

Сайты «под ключ»Завершен37 заявок402 просмотра
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Необходимо создать сайт на подобии http://apteka-farma.ru/ (сделать на WordPress или OpenCart)

Дизайн и цветовое оформление должно немного отличаться. Так же, на сайт, необходимо добавить мини форум (вопросы, ответы и т.п.)  Наполнение сайта беру на себя, нужен только шаблон. Остальные вопросы обсуждаются в л.с.

6 лет назад
Sentosa
Влад 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
doesnotexistt
Алексей 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов(-1)
6 лет назад
$130
7 дней
Очень ответсвенный и исполнительный специалист. Выполнил заказ в максимально короткие сроки, с учетом всех пожеланий. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик и приятный человек в общении! Рекомендую однозначно
hilancer
Парубий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва(-3)
6 лет назад
$150
12 дней
Заказчик на связь не выходит. Аккакунт блокирован по причине мошенничества
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