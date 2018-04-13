Создание лендинга

Сайт минималистичный - эстетичный. Это может быть даже не сайт, а какой-то шаблон. Где можно будет указать свои данные, что бы в дальнейшем мы связались человеком. И где можно будет произвести транзакции на благотворительность. Сайт предназначен для граждан ...