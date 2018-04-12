Футбольный проект

Верстка под готовый дизайн(уже имеется диз) Полное написание скрипта с нуля и настройка с помощью) Цена договорная Желательно опыт работы в сфере рулеток ксго и портфолио из сайтов. Оплата 50 в начале и 50 после полной настройки скрипта под ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать приложение на андройд и айос, связав все это дело с веб сайтом.
Нужен способный программист, который разбирается не только в программирование, но и в футболе, желательно с Украины.
Проект долгосрочный.
А так же необходимо будет помощь нам в написание ТЗ. Есть аналогичный проект, который послужит хорошим примером.
Жду предложений. Спасибо.
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