Футбольный проект

Необходимо сделать приложение на андройд и айос, связав все это дело с веб сайтом.

Нужен способный программист, который разбирается не только в программирование, но и в футболе, желательно с Украины.

Проект долгосрочный.

А так же необходимо будет помощь нам в написание ТЗ. Есть аналогичный проект, который послужит хорошим примером.

Жду предложений. Спасибо.