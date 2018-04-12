Футбольный проект

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок206 просмотров
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Необходимо сделать приложение на андройд и айос, связав все это дело с веб сайтом.  

Нужен способный программист, который разбирается не только в программирование, но и в футболе, желательно с Украины.

Проект долгосрочный. 

А так же необходимо будет помощь нам в написание ТЗ. Есть аналогичный проект, который послужит хорошим примером. 

Жду предложений. Спасибо.  

6 лет назад
RomanFirst
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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