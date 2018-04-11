Хотели бы создать приближенную копию к Tvil.ru и 101hotels.ru. Прошу обратить внимание на личный кабинет. Хотелось бы что перед предложением выполнить работу вы оценили ее сложность. Изучили сайты, посмотрели личные кабинеты. Большое преимущество будет, ...
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Ищу Backend разработчика на движке WordPress.
Есть два купленных Шаблона:
https://www.enginethemes.com/themes/freelanceengine/
http://sitemile.com/products/wordpress-project-freelancer-theme/
Необходимо либо одном либо другом доработать некоторый функционал (поля. очередность элементов, очередность страниц поменять).
Есть более подробное ТЗ
Техническое задание по Engine:
1. Multilanguage сделать весь сайт.
Внутри движка заложена возможность внесения изменений на разные языки. Необходимо добавить в шапку дропдаун с выбором языка. И чтобы при выборе языка вся система переключалась на нужный язык. Все страницы в этом языке показывались и ссылки вели на страницу на нужном языке.
2. Интегрировать по API Google Translate в поля, где пользователи вводят текст руками. Чтобы люди использующие сайт на другом языке, видели в этих полях машинный перевод от Google. Такие поля как: Заголовок, Описание.
3. Расширить классификатор Location.
Страна, провинция и город.
4. Загрузить откуда-то из интернета выше указанный классификатор, страна Испания. Наверняка есть сервисы предоставляющие такие списки для разработчиков сайтов.
5. Внутри страницы создать задание, некоторые поля надо будет поменять местами. Поле Skills надо будет поставить сразу после поля Categories. (Будут еще некоторые правки в этом блоке, но это отдельно обсудим)
6. В разделе Все Проекты, добавить фильтры по Skills,категориям, провинциям и городам.
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