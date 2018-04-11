Площадка на подобии Tvil.ru и 101hotels.ru

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок184 просмотра
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Хотели бы создать приближенную копию к Tvil.ru и 101hotels.ru. Прошу обратить внимание на личный кабинет. Хотелось бы что перед предложением выполнить работу вы оценили ее сложность. Изучили сайты, посмотрели личные кабинеты. Большое

преимущество будет, если у вас есть опыт в создании похожих проектов. Жду ваши предложения по цене и срокам.

6 лет назад
inna56
36 летБеларусь
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад