Площадка на подобии Tvil.ru и 101hotels.ru

Необходимо разработать сайт отзывов о товарах на Wordpress. Основные требования: 1) Уникальный дизайн или "индивидуализированный" шаблон. 2) Реализация рейтинга каждого товара на основе отзывов пользователей. 3) Возможность оставлять отзывы (с помощью авторизации через соц. сети или при подтверждении ...
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Хотели бы создать приближенную копию к Tvil.ru и 101hotels.ru. Прошу обратить внимание на личный кабинет. Хотелось бы что перед предложением выполнить работу вы оценили ее сложность. Изучили сайты, посмотрели личные кабинеты. Большое
преимущество будет, если у вас есть опыт в создании похожих проектов. Жду ваши предложения по цене и срокам.
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