Площадка на подобии Tvil.ru и 101hotels.ru

Хотели бы создать приближенную копию к Tvil.ru и 101hotels.ru. Прошу обратить внимание на личный кабинет. Хотелось бы что перед предложением выполнить работу вы оценили ее сложность. Изучили сайты, посмотрели личные кабинеты. Большое

преимущество будет, если у вас есть опыт в создании похожих проектов. Жду ваши предложения по цене и срокам.