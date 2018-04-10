Необходимо разработать сайт отзывов о товарах на Wordpress. Основные требования:

1) Уникальный дизайн или "индивидуализированный" шаблон.

2) Реализация рейтинга каждого товара на основе отзывов пользователей.

3) Возможность оставлять отзывы (с помощью авторизации через соц. сети или при подтверждении через e-mail) с рейтингом

4) Структура сайта - около 14 категорий и около 200 подкатегорий. У каждой категории/подкатегории могут быть метки - в них выводится товар у которого присутствует данная метка, а также есть возможность разместить уникальный текст.

5) В листинге категории должна быть возможность сортировки по рейтингу, новизне

6) Сайт должен быть адаптивным и проходить проверки в Яндекс и сервисе Google.

7) Сайт должен проходить тест PageSpeed (мобильная и десктопная версии должны быть в зеленой зоне) для основных страниц сайта.

8) Должен быть раздел Новости/Статьи/Вопросы и ответы

9) Количество товаров на старте около 100, далее будет расширение до 500-1000.

10) !ОЧЕНЬ ВАЖНО! Необходима реализация Турбо.Страниц и AMP - очень важно, чтобы был в этом опыт. Необходимо чтобы карточки товаров проходили Валидацию AMP и Турбо.

11) Микроразметка рейтинга и отзывов.

12) Реализация требований по оптимизации от SEO-специалиста (предоставим после).

Если Вы готовы взяться за указанную работу и у вас есть опыт работы с AMP и Турбо Страницами, то, пожалуйста, огласите ориентировочные цены (первый этап отдельно) и сроки. В ответ мы вышлем более детальное тех. задание.