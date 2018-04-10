Требуется разработать web-платформу, которая позволяла бы поставщикам услуг регистрироваться и публично размещать о себе информацию (в личном кабинете), а потребителям этих услуг видеть перечень поставщиков, но их контакты выдавать после оплаты в личном кабинете/либо быструю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать сайт отзывов о товарах на Wordpress. Основные требования:
1) Уникальный дизайн или "индивидуализированный" шаблон.
2) Реализация рейтинга каждого товара на основе отзывов пользователей.
3) Возможность оставлять отзывы (с помощью авторизации через соц. сети или при подтверждении через e-mail) с рейтингом
4) Структура сайта - около 14 категорий и около 200 подкатегорий. У каждой категории/подкатегории могут быть метки - в них выводится товар у которого присутствует данная метка, а также есть возможность разместить уникальный текст.
5) В листинге категории должна быть возможность сортировки по рейтингу, новизне
6) Сайт должен быть адаптивным и проходить проверки в Яндекс и сервисе Google.
7) Сайт должен проходить тест PageSpeed (мобильная и десктопная версии должны быть в зеленой зоне) для основных страниц сайта.
8) Должен быть раздел Новости/Статьи/Вопросы и ответы
9) Количество товаров на старте около 100, далее будет расширение до 500-1000.
10) !ОЧЕНЬ ВАЖНО! Необходима реализация Турбо.Страниц и AMP - очень важно, чтобы был в этом опыт. Необходимо чтобы карточки товаров проходили Валидацию AMP и Турбо.
11) Микроразметка рейтинга и отзывов.
12) Реализация требований по оптимизации от SEO-специалиста (предоставим после).
Если Вы готовы взяться за указанную работу и у вас есть опыт работы с AMP и Турбо Страницами, то, пожалуйста, огласите ориентировочные цены (первый этап отдельно) и сроки. В ответ мы вышлем более детальное тех. задание.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать одностраничник на платформе типа lp. Сайт должен быть "вкусным".Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт6 лет назад
Пример лендинга и ТЗ в аттаче - освновные смыслы раскрыты там, нужно сделать лучше и красивее. как ориентир еще сайт http://noutbookof.ru/ Оплата через БССайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен лэндинг для продажи часов с GPS https://opt7shop.ru/products/detskie-gps-chasy-babywatch-classic-q50 на подобие http://7trends.ru/gamegun/?utm_source=yandex&utm_medium=rsi_celevie_pk&utm_campaign=33533172&utm_content=5481875437&utm_term=®ion=56®ion_name=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&source_type=context&source=e.mail.ru&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMzUzMzE3Mjs1NDgxODc1NDM3O2UubWFpbC5ydTpuYQ&yclid=1467315121515669752Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $125
Нужно создать сайт на вордпрессе Подробное ТЗ, и бриф отправлю исполнителю. Жду ваших предложений.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $85
Нужно сверстать сайт + адаптивная верстка по готовым макетам. Также необходимо посадить сайт на Modx. В CMS системе настроить админ панель, для управления сайтом через CMS.Завершен6 лет назад
для примера - https://anna-maria.org/ru/.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать сайт, на котором пользователи смогут проходить психологический тест. Тест состоит из 15 вопросов-анаграмм, информация о тестируемых должна быть доступна для администратора сайта. Требуется механизм авторизации. Более детальное описание задания в прилагаемом ТЗ. При отклике указывайте, ...Завершен6 лет назад
Текст + дизайн + верстка + перенос на двигло и заливкаЗавершен6 лет назад
Мы занимаемся аромамаркетингом. Продаем для Б2Б оборудование, которое распространяет приятные ароматы. Нам нужно описать выгоды работы с нами партнёрам. Фирмы, которые занимаются оснащением Хорека. Гостиниц, клинингом, фирмам по продажам кофе машин, оснащение салонов красоты и ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт6 лет назад