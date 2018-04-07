Сделать сайт на Тильде или аналоге

Здравствуйте. Нужно создать сайт под ключ. Лендинг. Текста верстка заливка и тд и тп все с Вас. экранов 5-7. https://t.me/vilen_vv
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы занимаемся аромамаркетингом. Продаем для Б2Б оборудование, которое распространяет приятные ароматы. Нам нужно описать выгоды работы с нами партнёрам. Фирмы, которые занимаются оснащением Хорека. Гостиниц, клинингом, фирмам по продажам кофе машин, оснащение салонов красоты и спа. Вентиляционное оборудования. Чтобы они расширяли линейку и включали в свой ассортимент за счёт нашего оборудования. Примеры сайтов: http://aromatrussia.ru/franchise/ http://3sense.ru/franshiza
Наш сайт aromako.ru
- Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать одностраничник для франшизы по косметическому экспресс отбеливанию зубов Запрос: я не специалист по сайтам и я не знаю, что на сайте должно быть и чего там быть не должно, так же я не знаю, ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $173
Нужно создать сайт под ключ с уникальным дизайном, по тематики КВН, (пример сайта: [url=http://online-kvn.ru]http://online-kvn.ru[/url] ) пишите у кого есть отзывы и портфолио бюджет не более 10 т.р (выше не пишите) Про дизайн, если можно ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать адаптивный сайт на wordpress, аналогичный [url=https://www.yaskawa.com/]www.yaskawa.com[/url], но с некоторыми отличиями (конкретные требования в приложении). Сайт должен иметь следующие типы страниц (структура и требования к функционалу прилагаются): - главная страница; - страница категории товара (тип1); - страница категории товара ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрытнет даты
Какая будет цена и сроки? Для оперативных ответов звоните пишите на скайп a_moschenko - без каталогов, все фото на одной главной странице с подгрузкой при прокрутке. - без комментариев, форумов, лайков и тд. Фото, под ним описание, стоимость и ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен симпатичный сайт для ресторана. Примерно вот в таком исполнении. http://wm-914602.oml.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт фабрики по изготовлению изделий из камня и стекла!Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Необходимо создать сайт для радиолюбителей. (CMS и форум) 2. Перенести весь контент из существуещего форума (vBulletin Version 4.2.3)Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача – сделать дизайн и сверстать сайт лендинга. Тематика сайта – разработка программного обеспечения для операционной системы Apple iOS. Пример дизайна, который бы меня относительно устроил, скриншотами приложил к проекту. Вы не обязаны его копировать, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт "под ключ". Тема: криптовалюта, многопользовательский арбитраж. ТЗ прилагаю. Обязательно приеры работы с криптой и похожими проетами. Бюджет и примеры данной работы сбрасывайте в заявки. !!!!!(Без примеров работ, и оценочной стоимости, заявки не расматриваю)!!!!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад