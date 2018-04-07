Нужен симпатичный сайт для ресторана. Примерно вот в таком исполнении. http://wm-914602.oml.ru
Простой Сайт Фотобанк с мобильной (не адаптивной) версией ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Какая будет цена и сроки? Для оперативных ответов звоните пишите на скайп a_moschenko
- без каталогов, все фото на одной главной странице с подгрузкой при
прокрутке.
- без комментариев, форумов, лайков и тд. Фото, под ним описание,
стоимость и как платить.
- онлайн касса - https://www.free-kassa.ru/ или аналоги.
Пользователь будет оплачивать картинку по комменту к платежу, касса
сообщает о поступившем платеже сайту по айди и картинка убирается с
сайта и отправляется покупателю.
- единовременно на сайте будет размещено около 500 фото
- все фото при размещении должны быть защищены водным знаком сайта.
- личный кабинет продавца, с размещенными картинками (с возможностью
редактирования) и проданными. Так же инф о сумме проданных фото.
Заработанные деньги выводятся по запросу к админу сайта.
- Мобильная версия сайта так же нужна индивидуальная, какой будет мы уже
знаем, нарисуем ее вам грубо говоря в пейнте, вы реализуете.
Какой будет дизайн сайта- мы уже представляем, размещение окн и кнопок
на сайте и тд..
Мы прорисовываем, грубо говоря в пейнте, вы все реализуете и верстаите.
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