Простой Сайт Фотобанк с мобильной (не адаптивной) версией ключ

Какая будет цена и сроки? Для оперативных ответов звоните пишите на скайп a_moschenko

- без каталогов, все фото на одной главной странице с подгрузкой при

прокрутке.

- без комментариев, форумов, лайков и тд. Фото, под ним описание,

стоимость и как платить.

- онлайн касса - https://www.free-kassa.ru/ или аналоги.

Пользователь будет оплачивать картинку по комменту к платежу, касса

сообщает о поступившем платеже сайту по айди и картинка убирается с

сайта и отправляется покупателю.

- единовременно на сайте будет размещено около 500 фото

- все фото при размещении должны быть защищены водным знаком сайта.

- личный кабинет продавца, с размещенными картинками (с возможностью

редактирования) и проданными. Так же инф о сумме проданных фото.

Заработанные деньги выводятся по запросу к админу сайта.

- Мобильная версия сайта так же нужна индивидуальная, какой будет мы уже

знаем, нарисуем ее вам грубо говоря в пейнте, вы реализуете.

Какой будет дизайн сайта- мы уже представляем, размещение окн и кнопок

на сайте и тд..

Мы прорисовываем, грубо говоря в пейнте, вы все реализуете и верстаите.