1. Необходимо создать сайт для радиолюбителей. (CMS и форум) 2. Перенести весь контент из существуещего форума (vBulletin Version 4.2.3)
Сайт фабрики по изготовлению изделий из камня и стекла!
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сайт фабрики по изготовлению изделий из камня и стекла!
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