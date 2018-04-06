Создать лендинг.

Не советовал бы никому не иметь дела с данной компанией. Выставил задание на Weblancer сделать лендинг, из всех исполнителей выбрал именно их, т. к. пообещали выполнить задание быстро, качественно и недорого, да ещё представитель данной компании по имени Игорь внушил доверие, что вроде как знает суть задания, поэтому не составит труда быстро создать одностраничник, да ещё подключить домен и хостинг за пол цены. Сразу потребовал предоплату. Правда на следующий день отправил мне макет лендинга, типа что нужно здесь поменять или исправить, вроде как всё честно. Но потом начались откровенные борты, типа завтра все будет готово, послезавтра, дайте мне ещё один день. Потом через какое-то время они написали письмо, что Игоря мы уволили, теперь с вами будет работать Никита, а в итоге в принципе ничего не поменялось. Потом я просто потребовал вернуть мне предоплату, они согласились. И до сих пор никто мне ничего не вернул, одним словом мошенники. Обходите их стороной.