Создать лендинг.

Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка180 просмотров
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Необходимо сделать лендинг по сдаче квартир в аренду в Москве и области. Есть конкретные примеры сайтов, создать что-то наподобие либо похожее, но со своими параметрами. Примеры лендингов по аренде предоставлю.

6 лет назад
guest_15230037338154
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
AGP-System
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$50
2 дня
Не советовал бы никому не иметь дела с данной компанией. Выставил задание на Weblancer сделать лендинг, из всех исполнителей выбрал именно их, т. к. пообещали выполнить задание быстро, качественно и недорого, да ещё представитель данной компании по имени Игорь внушил доверие, что вроде как знает суть задания, поэтому не составит труда быстро создать одностраничник, да ещё подключить домен и хостинг за пол цены. Сразу потребовал предоплату. Правда на следующий день отправил мне макет лендинга, типа что нужно здесь поменять или исправить, вроде как всё честно. Но потом начались откровенные борты, типа завтра все будет готово, послезавтра, дайте мне ещё один день. Потом через какое-то время они написали письмо, что Игоря мы уволили, теперь с вами будет работать Никита, а в итоге в принципе ничего не поменялось. Потом я просто потребовал вернуть мне предоплату, они согласились. И до сих пор никто мне ничего не вернул, одним словом мошенники. Обходите их стороной.
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