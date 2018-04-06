Лендинг на движке

$95
Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно на движке сделать лендинг такого качества https://smartdrift.ru/Схожесть 70%. Вот еще нужный по качеству уровень: https://credit.zenit.ru/ http://www.millennium2.ru/Тематика - гироскутеры. Структура как в https://smartdrift.ru/. Это прямой конкурент, поэтому копию делать нельзя. Безопасная сделка или аванс.Скидывайте лучший в портфолио сайт, который вы готовы сделать за 5к===Кроме гироскутеров потом нужно будет еще моноколеса, велосипеды, электросамокаты, квадроциклы и еще пару вещей так же оформить лендингом. 

6 лет назад
Ayoripromo
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать макет (прототип) сайта

    Надо сделать макет (прототип) сайта в удобной вам программе для того чтобы этот макет я отдал сначала дизайнеру, а потом верстальщику. Макет - это расположение всех элементов на странице + тексты Сайт будет состоять главной и из ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно создать продающий прототип лендинга.

    Необходимо создать продающий прототип страницы приземления (одностраничного сайта).  Знания маркетинга, психологии, копирайтинга, продаж и других подтем обязательны.  Прежде чем приступать к разработке прототипа, необходимо проанализировать мой бизнес и моих конкурентов. Задача  сделать макет лучше, чем у конкурентов.  Быть ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Создать сайт по образу и подобию партиявеликоеотечество.рф... Текст(как то название и документы) будет другой. Этот сайт нужен всем гражданам, не как носителям паспорта, а как людям обладающим правами и обязанностями, людям, которые могут изменять окружающее пространство и ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    Необходимо сверстать и запрограммировать на WP сайт по прототипам. Есть прототипы, по которым уже понятен весь функционал. На данный момент рисуется дизайн по этим же прототипам. Также есть подробное ТЗ. Так что начинать ставить движок и настраивать функционал ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лендинг

    Лендинг быстро и красиво. сроки 2 дня. пишите стоимость. структуру сайта добавил, логотип (у ethereum логотип ромбик - https://st3.depositphotos.com/11051502/13653/v/1600/depositphotos_136534408-stock-illustration-ethereum-cripto-currency-vector-logo.jpg) нам нужен лого, почти ромбик в кружочке ))) из название токена понятно что за логотип, прототип лого прикрепил. нужно быстро и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создать каталог жанр книг wordpress

    Доброго времени суток!    Необходимо сегодня создать каталог жанр книг.    Плагин базы книг от ЛитРес уже установлен, только надо в левом сайдбаре создать каталог жанров такой же как здесь ruslib.net    Список книг после выбора жанр будет точно такой как ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать сайт

    https://static.olymptrade.com/lands/LPL09-03-01en/index.html?affiliate_id=50381&amp;subid1=OT2&amp;subid2=main Нужен сайт похожий на этот. Главное чтобы были после входа графики, торговля. Все остальное не важно

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад