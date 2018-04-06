Лендинг на движке

Разработать автонаполняемый сайт. Парсинг данных.
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Нужно на движке сделать лендинг такого качества https://smartdrift.ru/Схожесть 70%. Вот еще нужный по качеству уровень: https://credit.zenit.ru/ http://www.millennium2.ru/Тематика - гироскутеры. Структура как в https://smartdrift.ru/. Это прямой конкурент, поэтому копию делать нельзя. Безопасная сделка или аванс.Скидывайте лучший в портфолио сайт, который вы готовы сделать за 5к===Кроме гироскутеров потом нужно будет еще моноколеса, велосипеды, электросамокаты, квадроциклы и еще пару вещей так же оформить лендингом.
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