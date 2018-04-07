Создать адаптивный сайт на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок185 просмотров
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Необходимо сделать адаптивный сайт на wordpress, аналогичный www.yaskawa.com, но с некоторыми отличиями (конкретные требования в приложении).

Сайт должен иметь следующие типы страниц (структура и требования к функционалу прилагаются): 

- главная страница; 

- страница категории товара (тип1); 

- страница категории товара (тип2). требуются оба типа страниц; 

- страница товара; 

- страница рубрик статей (разбивка по темам) ; 

- страница перечня статей по теме; 

- страница статьи (должна допускать возможность размещения карты (google maps) с указанием местоположения; размещение изображений и таблиц). 

Редактирование меню сайта, всех текстовых и графических материалов должно осуществляться ч/з бэк-офис. 

Предпочтительнее реализовать проект на наиболее подходящем шаблоне с минимальными необходимыми доработками. 

Возможны отклонения от ТЗ. Любые изменения обсуждаются до момента определения исполнителя. 

Оплата либо через безопасную сделку, либо после завершения работ и демонстрации результата, либо поэтапная после завершения каждого из этапов 

В предложениях указывайте стоимость и сроки завершения работ.

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
guest_15231799182475
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ozeroff
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
6 лет назад
$80
3 дня
Не только не выполнил работу, но и вирусов на сайт добавил. "Отличный" специалист.