Создать адаптивный сайт на Wordpress

Необходимо сделать адаптивный сайт на wordpress, аналогичный www.yaskawa.com, но с некоторыми отличиями (конкретные требования в приложении).

Сайт должен иметь следующие типы страниц (структура и требования к функционалу прилагаются):

- главная страница;

- страница категории товара (тип1);

- страница категории товара (тип2). требуются оба типа страниц;

- страница товара;

- страница рубрик статей (разбивка по темам) ;

- страница перечня статей по теме;

- страница статьи (должна допускать возможность размещения карты (google maps) с указанием местоположения; размещение изображений и таблиц).

Редактирование меню сайта, всех текстовых и графических материалов должно осуществляться ч/з бэк-офис.

Предпочтительнее реализовать проект на наиболее подходящем шаблоне с минимальными необходимыми доработками.

Возможны отклонения от ТЗ. Любые изменения обсуждаются до момента определения исполнителя.

Оплата либо через безопасную сделку, либо после завершения работ и демонстрации результата, либо поэтапная после завершения каждого из этапов

В предложениях указывайте стоимость и сроки завершения работ.