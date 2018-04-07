Создать адаптивный сайт на Wordpress

Какая будет цена и сроки? Для оперативных ответов звоните пишите на скайп a_moschenko - без каталогов, все фото на одной главной странице с подгрузкой при прокрутке. - без комментариев, форумов, лайков и тд. Фото, под ним описание, стоимость и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать адаптивный сайт на wordpress, аналогичный www.yaskawa.com, но с некоторыми отличиями (конкретные требования в приложении).
Сайт должен иметь следующие типы страниц (структура и требования к функционалу прилагаются):
- главная страница;
- страница категории товара (тип1);
- страница категории товара (тип2). требуются оба типа страниц;
- страница товара;
- страница рубрик статей (разбивка по темам) ;
- страница перечня статей по теме;
- страница статьи (должна допускать возможность размещения карты (google maps) с указанием местоположения; размещение изображений и таблиц).
Редактирование меню сайта, всех текстовых и графических материалов должно осуществляться ч/з бэк-офис.
Предпочтительнее реализовать проект на наиболее подходящем шаблоне с минимальными необходимыми доработками.
Возможны отклонения от ТЗ. Любые изменения обсуждаются до момента определения исполнителя.
Оплата либо через безопасную сделку, либо после завершения работ и демонстрации результата, либо поэтапная после завершения каждого из этапов
В предложениях указывайте стоимость и сроки завершения работ.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен симпатичный сайт для ресторана. Примерно вот в таком исполнении. http://wm-914602.oml.ruСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
сайт фабрики по изготовлению изделий из камня и стекла!Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Необходимо создать сайт для радиолюбителей. (CMS и форум) 2. Перенести весь контент из существуещего форума (vBulletin Version 4.2.3)Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача – сделать дизайн и сверстать сайт лендинга. Тематика сайта – разработка программного обеспечения для операционной системы Apple iOS. Пример дизайна, который бы меня относительно устроил, скриншотами приложил к проекту. Вы не обязаны его копировать, ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт "под ключ". Тема: криптовалюта, многопользовательский арбитраж. ТЗ прилагаю. Обязательно приеры работы с криптой и похожими проетами. Бюджет и примеры данной работы сбрасывайте в заявки. !!!!!(Без примеров работ, и оценочной стоимости, заявки не расматриваю)!!!!Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт на ворд пресе. Интересует цена и срок выполнения. Просьба цену указывать в рубляхСайты «под ключ»29 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать прототип страницы приземления (одностраничного сайта). Основные требование: выгодно выделиться среди конкурентов, сформировать доверие потенциального клиента к компании По завершении пояснить неочевидные детали по прототипу. Рассказать как будут работать определенные блоки на будущем сайте, и зачем ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Создать лендинг для ТМ SAS (котлы отопления) http://www.sas.busko.pl/pl/ на русском языке для оф. представителя в УкраинеСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт6 лет назад
сайт тематике http://holod-remont64.ru/Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт6 лет назад